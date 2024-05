Botafogo reintegra Óscar Romero e Diego Hernández após afastamento por indisciplina

Chegou ao fim nesta quinta-feira (23) a punição do Botafogo ao meia paraguaio Óscar Romero e o atacante uruguaio Diego Hernánez, que estavam treinando em separado dos companheiros do time profissional após cometerem ato de indisciplina em Fortaleza, no dia 12 de maio.