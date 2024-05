COPA DO BRASIL

Botafogo x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Pressionado após baixo rendimento no começo do Brasileirão, o Vitória estreia na Copa do Brasil com o objetivo de virar a chave e espantar o momento ruim. O confronto válido pela terceira fase também é o primeiro do adversário carioca nesta edição do torneio nacional.