PARIS-2024

Brasil cai no 'grupo da morte' do vôlei masculino na Olimpíada

As 12 seleções classificadas para a Olimpíada foram divididas em três grupos. No B, o do Brasil, a cabeça de chave é a Polônia, primeira do ranking mundial. A Itália é a atual campeã mundial, e o Egito completa o grupo.

"A gente sabia que iria vir pedreira de qualquer maneira. Não tem para onde fugir", afirmou o levantador e capitão do Brasil, Bruninho. "A gente já teve experiência em outras Olimpíadas de grupo da morte, mas é importante nossa equipe estar preparada. Temos focado no que podemos crescer e evoluir para chegar aptos a enfrentar qualquer um."

Os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiro colocados avançam às quartas de final do torneio olímpico, que começa no dia 27 de julho.

Também nesta quarta-feira, a Federação Internacional de Vôlei divulgou a tabela do evento feminino. A seleção dirigida por José Roberto Guimarães estreia no dia 29 contra o Quênia, o time mais fraco do Grupo B. Japão e Polônia abrem a disputa do grupo do Brasil no dia 28.