OLIMPÍADA

Brasil conquista uma vaga feminina e outra masculina na mountain bike para Paris-2024

atletas que irão competir na França devem ser divulgados até o dia 17 de junho.

Estadão

Publicado em 28 de maio de 2024 às 20:17

Atletas que representarão o Brasil ainda serão definidos Crédito: seppia conteúdo/MTB festival

A União Ciclística Internacional (UCI) divulgou nesta terça-feira o ranking olímpico da mountain bike. O Brasil conquistou uma vaga no feminino e outra no masculino para competir nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A lista somou os pontos dos três atletas de maior ranking de cada país no período de classificação, que foi de 7 de maio de 2022 até 26 de maio de 2024. Os países que ocupam da primeira a oitava posição classificam dois atletas, enquanto as nações do nono ao décimo nono posto ganham vaga para dois competidores.

O Brasil terminou na nona colocação no ranking masculino e na décima no feminino. A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) não divulgou quem serão os representantes do País nos Jogos de Paris-2024. Os atletas que irão competir na França devem ser divulgados até o dia 17 de junho.