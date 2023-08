Brasil domina Argentina e vence por 3x0 no Sul-Americano

Depois de vencer o Chile por 3 a 0, o Brasil voltou para a quadra no domingo e fechou mais uma partida do Sul-Americano feminino de vôlei sem perder nenhum set. Apoiadas de forma intensa pela torcida presente no Geraldão, no Recife, as brasileiras dominaram a Argentina e aplicaram parciais de 25/17, 25/16 e 25/17 para garantir a vitória na segunda rodada do torneio continental.



Com uma equipe ainda em processo de reformulação e evolução, em meio a resultados oscilantes, o técnico José Roberto Guimarães levou a seleção com força máxima para Pernambuco, até porque é a última oportunidade de fazer ajustes antes do Pré-Olímpico, que será disputado em setembro. Até agora, o desempenho vem cumprindo as expectativas.