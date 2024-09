PARIS-2024

Brasil empata, mas avança às semis e vai pegar a Argentina na semi do futebol de cegos

Seleção ficou no 0x0 com a China na última rodada da fase de grupos

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 15:55

Brasil empatou com a China no futebol de cegos Crédito: Alexandre Schneider/CPB

O Brasil ficou no 0x0 com a China e avançou às semis da disputa do futebol de cegos na Paralimpíada de Paris-2024. O empate sem gols pela última rodada da fase de grupos, nesta terça-feira (3), deixou a equipe nacional na liderança do Grupo A. Agora, o time dirigido por Fábio Vasconcelos irá encarar a Argentina, segunda colocada do Grupo B, por uma vaga na final. A partida será na quinta-feira (5), às 15h.

Os chineses começaram mais incisivos e, inclusive, ameaçaram bastante os brasileiros, principalmente no segundo tempo. Ainda no início da etapa final, Zhong saiu em jogada individual e finalizou na pequena área, para a defesa de Luan. Ricardinho teve chance pouco depois, mas mandou para fora. No último segundo do confronto, mais um chute perigoso para os oponentes, mas o goleiro Luan garantiu o empate.

Com o resultado, o Brasil chegou a 30 jogos sem perder em edições de Paralimpíadas. Desde a estreia da modalidade, em Atenas-2004, a equipe conquistou as cinco medalhas de ouro em jogo e jamais foi derrotada. Agora, são 23 vitórias e 7 empates, com 60 gols marcados e somente quatro sofridos.