ELIMINATÓRIA PARA A COPA

Brasil faz jogo fraco, mas vira sobre o Chile no fim e vence em Santiago

Luiz Henrique marcou um belo gol e salvou a Seleção de mais um vexame

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 22:57

Brasil não fez bom jogo, mas venceu o Chile fora de casa Crédito: Divulgação/Conmebol

A Seleção Brasileira continua sem empolgar sob o comando de Dorival Júnior. Mesmo desorganizado e pouco produtivo, o time respirou aliviado ao vencer o Chile de virada por 2x1, na na noite desta quinta-feira (10), no estádio Nacional de Santiago. O gol da vitória saiu apenas nos minutos finais.

Como tem sido desde o início da Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil não jogou bem, mesmo diante de um adversário que deu espaços e pouco incomodou a defesa verde e amarela. Ainda assim, os chilenos saíram na frente logo no primeiro minuto de jogo. O incansável Vargas aproveitou a falha de Ederson para abrir o placar.

Aos 45 minutos da primeira etapa, o estreante Igor Jesus também usou a cabeça para deixar tudo igual. Na segunda etapa, Luiz Henrique anotou um belo gol e evitou mais um vexame.

O resultado colocou a Seleção Brasileira na 4ª colocação, com 13 pontos. A Argentina lidera o torneio, com 19, enquanto o Chile continua na vice-lanterna, com apenas cinco pontos.

Dorival Júnior e os seus comandados terão mais uma chance de tentar praticar um futebol melhor. O próximo compromisso do time brasileiro será na terça-feira, contra o Peru, às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O JOGO

Pressionado por conta dos maus resultados, Dorival Júnior ainda precisou administrar a ausência de jogadores importantes. A lista inicial de convocados teve cinco cortes. Diante do cenário, o treinador escalou um time diferente do habitual. Nomes como o goleiro Alisson e o atacante Vini Jr., machucados, ficaram fora. As novidades foram o lateral esquerdo Abner, do Lyon, e o atacante Igor Jesus, do Botafogo.

Contra o vice-lanterna da eliminatória, o Brasil tinha o adversário perfeito para conseguir uma recuperação, mas bastou apenas um minuto para a Seleção provar que as críticas são merecidas. O lateral direito Loyola teve liberdade para cruzar na área, Danilo apenas olhou e viu o baixinho Vargas usar a cabeça e contar com a falha de Ederson para abrir o placar.

O gol cedo desmontou a estratégia de Dorival. O Brasil demorou para entrar no jogo e se mostrou nervoso na marcação. A primeira finalização brasileira só saiu aos 14 minutos, um chute de Rodrygo que desviou e foi para escanteio. Mais sólido, o Chile conseguia desarmar o time brasileiro com facilidade e ensaiava escapadas em velocidade.

Pouco organizado, o primeiro tempo brasileiro se resumiu ao jogo individual de Savinho, que criou os melhores lances. De tanto insistir, o atacante colheu frutos. Aos 45 minutos, ele passou pela marcação e cruzou para Igor Jesus, de cabeça, deixar tudo igual. Os chilenos reclamaram de um pênalti na jogada anterior, mas o árbitro confirmou o gol do Brasil.

Apesar do empate no fim do primeiro tempo, Dorival Júnior decidiu trocar os dois volantes. Bruno Guimarães e Gerson voltaram do intervalo nos lugares de André e Lucas Paquetá, respectivamente. Contra um Chile que decidiu tentar pressionar no ataque, a Seleção encontrou os espaços que buscava para atacar.

Os brasileiros pediram pênalti quando Rodrygo foi derrubado por Echeverría, mas o árbitro argentino mandou o jogo seguir. As chances de virar o placar foram aparecendo, mas faltava qualidade na conclusão. Para tentar deixar o time mais eficiente, Dorival trocou Igor Jesus pelo garoto Endrick. Antes, Luiz Henrique havia entrado na vaga de Savinho.

Na reta final, o Brasil viu o Chile crescer no jogo, mas os donos da casa também pecaram nas finalizações. Quando a partida caminhava para um empate, a estrela de Luiz Henrique brilhou. Em jogada individual, o atacante limpou a marcação, mandou um belo chute e decretou a vitória brasileira de virada.

FICHA TÉCNICA

Chile 1x2 Brasil - Eliminatória (9ª rodada)

Chile: Cortés, Loyola, Kusevic, Maripán e Galdames (Morales); Valdés, Pavez (Alarcón) e Echeverría; Darío Osorio (Tapia), Dávila (Cepeda) e Vargas (Palacios). Técnico: Ricardo Gareca.

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); André (Bruno Guimarães), Lucas Paquetá (Gerson) e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Igor Jesus (Endrick) e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Nacional de Santiago

Gols: Vargas, ao 1º minuto, Igor Jesus, aos 45 minutos do 1º tempo, Luiz Henrique, aos 43 do 2º tempo.

Cartão amarelo: Lucas Paquetá, Danilo; Galdames

Arbitragem: Dario Herrera, auxiliado por Facundo Rodríguez e Maximiliano del Yesso (trio da Argentina)