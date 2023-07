Brasil fica em 8° no revezamento 4x200m livre no Mundial

A equipe feminina da Austrália bateu o recorde mundial no revezamento 4x200 metros livre no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Fukuoka, no Japão. As australianas confirmaram o favoritismo e conquistaram a medalha de ouro, nesta quinta-feira (27), com boa folga. As brasileiras terminaram em oitavo lugar na prova.



O time australiano bateu na frente com o tempo de 7min37s50, superando o próprio recorde mundial do país, que era de 7min39s29, registrado no ano passado. Os Estados Unidos ficaram com a prata (7min41s38) e a China, com o bronze (7min44s40).