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Brasil x Croácia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (31), às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:33

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/Nike

Brasil e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (31), às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), em amistoso internacional que serve como último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo. O duelo também marca o primeiro reencontro entre as seleções desde a eliminação brasileira nas quartas de final do Mundial de 2022, quando, após empate no tempo normal, o Brasil abriu o placar na prorrogação, mas sofreu o empate e acabou eliminado nos pênaltis. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Brasil x Croácia ao vivo

A partida entre Brasil e Croácia terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e ge tv (YouTube).

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (Al-Nassr) por Rafael Ribeiro/CBF
Hugo (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Kaiki Bruno (Cruzeiro) por Joilson Marconne/CBF
Danilo (Flamengo) por Conmebol/Divulgação
Vitor Reis (Girona) por Divulgação/Girona
Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Roger Ibañez (Al-Ahli) por Al-Ahli/Divulgação
Léo Pereira (Flamengo) por Fábio Barros/ Estadão Conteúdo
Marquinhos (PSG) por Vitor Silva/CBF
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
Danilo (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Fabinho (Al Itihad) por Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Sara (Galatasaray) por Reprodução/Redes sociais
Endrick (Lyon) por Shutterstock
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Thiago (Brendford) por Divulgação
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rayan (Bournemouth) por Reprodução/Redes sociais
João Pedro (Chelsea) por Reprodução/Instagram
1 de 24
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF

Brasil

Vindo de derrota por 2x1 para a França, o Brasil chega ao amistoso ainda em busca de maior consistência sob o comando de Carlo Ancelotti. Além do desempenho recente irregular, o treinador terá problemas para montar a equipe. Estão fora Alisson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães, Raphinha e Wesley, que foram cortados por questões físicas, além de Éder Militão, Bruno Guimarães e Rodrygo, que nem foram convocados pois estão lesionados. Em compensação, Vini Jr e Marquinhos, que eram dúvida, vão para o jogo.

Croácia

A Croácia, por sua vez, vem de vitória por 2x1 contra a Colômbia e chega para o confronto com um cenário mais estável carregando uma invencibilidade de um ano. No entanto, o técnico Zlatko Dalić também terá desfalques importantes: Joško Gvardiol e Mateo Kovacic estão fora por lesão. Ainda assim, o time europeu costuma ser competitivo, principalmente em jogos grandes, apostando em organização defensiva e eficiência nos contra-ataques.

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Prováveis escalações de Brasil x Croácia

Brasil: Ederson; Danilo, Bremer, Léo Pereira (Ibañez), Douglas Santos; Casemiro, Danilo Santos (Andrey Santos); Matheus Cunha; Luiz Henrique, Vinícius Júnior, João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlić, Sosa; Modrić, Majer, Pašalić; Perišić, Kramaric, Budimir. Técnico: Zlatko Dalić

Ficha do Jogo

  • Jogo: Brasil x Croácia
  • Campeonato: Amistoso internacional
  • Data: Terça-feira, 31 de março de 2026
  • Horário: 21h 
  • Local: Camping World Stadium, Orlando - EUA
  • Onde assistir: Globo, sportv e ge tv (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Guido Gonzales Jr (EUA)
  • Assistente 1: Nick Uranga
  • Assistente 2: Cory Richardson (EUA)

Tags:

Brasil Seleção Brasileira

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