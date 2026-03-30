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Da Série D à Série A em um ano: jovem atacante celebra chegada ao Vitória: 'É um orgulho'

Renê Sousa chega ao Leão da Brra por empréstimo da Portuguesa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:11

Renê anunciado como novo reforço
Renê anunciado como novo reforço Crédito: Victor Ferreira/ECV

Contratado nos instantes finais da janela de transferências internas do futebol brasileiro, na última sexta-feira (27), o atacante Renê foi o 16º reforço do Esporte Clube Vitória para a temporada. O jogador chega por empréstimo junto à Associação Portuguesa de Desportos até o fim do ano, com opção de compra. Nesta segunda-feira (30), o atleta de 22 anos foi oficialmente apresentado e destacou o orgulho de defender o Leão da Barra.

“Muito grato por estar aqui no Vitória, um grande time. Muito feliz por tudo que aconteceu na minha vida, e a escolha do Vitória foi para o melhor possível, não tinha como eu não querer vir pra cá. Vestir essa camisa aqui é um orgulho pra mim e um orgulho pra minha família”, disse Renê.

Conheça Renê, novo atacante do Vitória

Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa
Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa
Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa
Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa
Renê foi oficialmente apresentado pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê foi oficialmente apresentado pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê foi oficialmente apresentado pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê foi oficialmente apresentado pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê foi oficialmente apresentado pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
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Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa

Natural de Fortaleza, o jovem é conterrâneo do diretor de futebol Sérgio Papellin, que revelou acompanhar o atacante desde o ano passado, quando ainda trabalhava no Fortaleza Esporte Clube, e fez questão de levá-lo ao Vitória.

“Ano passado fomos jogar em Porto Alegre contra o Grêmio. E um ex-jogador do Fortaleza foi no hotel e falou de um atacante que estava jogando com ele no São José. Era o Renê. Fiquei com isso na cabeça. Queria ver ele jogando por um clube maior. Ele é o artilheiro da Copa do Brasil. Assisti ao jogo dele contra o Paysandu e me encantou muito”, destacou Papellin na apresentação.

“Não é um atacante caneludo. Por isso briguei tanto com o presidente para trazer ele. Tenho certeza que vai fazer uma grande temporada aqui, vai se valorizar muito. Temos opção de compra com a Portuguesa. Acredito muito no potencial dele, jovem ainda. Só posso desejar sucesso para ele”, acrescentou.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026

Cacá foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians por Divulgação/ECV
Diego Tarzia foi contratado por empréstimo por R$ 1 milhão junto ao independiente por Victor Ferreira/ECV
Lucas Silva foi contratado por empréstimo junto ao Seoul por Divulgação/ECV
Pedro Henrique chegou sem custos após deixar o Yunnan Yukun por Divulgação/ECV
Marinho foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/EC Vitória
Emmanuel Martínez foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/Vitória
Nathan Mendes foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Divulgação/EC Vitória
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli foi contratado por empréstimo junto ao Famalicão por Divulgação/EC Vitória
Diogo Silva chegou sem custos após deixar o Palmeiras por Victor Silva/ECV
Luan Cândido foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Victor Ferreira/ECV
Caíque foi contratado sem custos após deixar o Juventude por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor foi contratado por emprestimo junto ao Maringá por Divulgação/EC Vitória
Anderson Pato foi contratado sem custos junto à Juazeirense por Victor Ferreira/ECV
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Cacá foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians por Divulgação/ECV

Renê iniciou sua formação no Tirol, do Ceará, e foi revelado pelo Grêmio Pague Menos, em 2022. Ganhou maior destaque atuando pelo Esporte Clube São José, entre 2023 e 2025, período em que marcou 21 gols em 78 partidas. Desde o início desta temporada, defendia a Portuguesa, onde viveu seu melhor momento: sete gols e uma assistência em 11 jogos, além de assumir a artilharia da Copa do Brasil, com quatro gols em três partidas.

Após disputar a Série C em 2023 e 2024 e a Série D no ano passado, o atacante dá um salto na carreira ao chegar ao Vitória e terá sua primeira experiência na Série A. Apesar de reconhecer o aumento no nível de exigência, demonstra confiança para corresponder em campo.

“Estou bem tranquilo sobre a pressão. Ser jogador tem que conviver com isso, né? Já joguei um time na Portuguesa lá, tenho um pouco de torcida e uma pressão, mas em nenhum momento senti assim, e creio que aqui eu vou ser feliz e essa pressão aí não vai ter”, garantiu.

“Já joguei contra time de Série A, né? É a oportunidade da minha vida. Creio que vou me dar muito bem e vou correr, vou me esforçar para dar muita alegria esse monte aqui”, completou.

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Destro e com 1,83m de altura, Renê não é um centroavante fixo de área, mas um atacante mais móvel, capaz de atuar também pelos lados do campo. Durante a coletiva, ele detalhou suas principais características ao torcedor rubro-negro.

“Sou um jogador muito móvel. Que acha muito espaço, que se movimenta bastante. Um jogador brigador. [..] Em 2025 e 2024, joguei de ponta, mas ali dentro da área, de centroavante, é onde eu conheço melhor. Ataco muito o espaço, saio muito da área para fazer movimentação. Então, um bom relacionamento com a bola, cabeceio também, e tem uma finalização muito boa também”, explicou.

No elenco, ele disputará posição com Pedro Henrique, contratado no fim de janeiro, mas ainda sem estrear por conta de problemas físicos, além de Renato Kayzer e Renzo López, que também enfrentam questões físicas e podem desfalcar a equipe no próximo compromisso.

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira (1º), contra o Cruzeiro Esporte Clube, às 20h, no Estádio Mineirão, pela 9ª rodada da Série A. Diante das possíveis ausências no setor ofensivo, Renê pode até iniciar a partida como titular, dependendo da opção do técnico Jair Ventura.

Mesmo diante de um confronto importante, o atacante demonstra confiança para estrear e ajudar a equipe.“Vou treinar e tô pronto. A gente tem grandes equipes aí para enfrentar, que a gente possa ganhar deles e ficar bem na tabela”, projetou.

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Vitória

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