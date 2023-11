Brasileiro de Surfe: Tainá Hinckel e Michael Rodrigues são os campeões da etapa de Salvador

Tainá Hinckel e Michael Rodrigues são os vencedores da 5ª etapa do Shell Dream Tour Salvador, campeonato que representa a divisão principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e foi realizado na Praia de Stella Maris, em Salvador, com início na última terça (14) e encerramento neste domingo (19). Tainá Hinckel (SC) venceu na final a atleta Silvana Lima (CE). Já Michael Rodrigues (SC) derrotou na última bateria o surfista Bino Lopes (BA).



A final feminina eletrizante aconteceu entre dois grandes nomes do surfe atual. A disputa entre a catarinense, líder do ranking e dona de vários títulos ao longo da sua carreira, Tainá Hinckel (SC) e a lenda, pentacampeã brasileira Silvana Lima (CE), contou com um show de manobras e também a melhor nota do Campeonato para Tainá, um 8.17. Ao fim da disputa, Tainá, que também venceu a última etapa do Circuito, em Maceió, levou a melhor e garantiu mais 10 mil pontos no ranking, um resultado que a deixa ainda mais confortável na liderança.