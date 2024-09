POLÊMICA

Campeão do mundo com a França critica liderança de Mbappé: 'Envergonhado'

Kylian Mbappé mais uma vez foi criticado por ex-jogadores históricos da seleção francesa. Desta vez, foi Bixente Lizarazu, lateral-esquerdo do time campeão do Mundial de 1998. O motivo foi a entrevista do camisa 10 da França após a derrota para a Itália na Liga das Nações.

"A entrevista coletiva de Mbappé me surpreendeu e me envergonhou As palavras utilizadas foram inadequadas, não são as de um líder e muito menos de um capitão. Não se pode ser insensível aos sentimentos dos torcedores da seleção francesa, às frustrações que podem sentir, às perguntas que eles possam ter.. Você tem que tentar responder, dar esperança, isso faz parte do trabalho e do vínculo emocional que você tem que ter com o seu público", escreveu Lizarazu, em coluna publicada no jornal "L’Equipe".