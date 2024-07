CAMPEONATO BRASILEIRO

Carpini reencontrará o Botafogo por 'revanche' após queda na Copa do Brasil

Vitória enfrentará o alvinegro carioca nesta quinta-feira (11), pela 16ª rodada da Série A

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de julho de 2024 às 05:00

Técnico estreou no Vitória há quase 50 dias, justamente diante do adversário carioca Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de exatos 50 dias, o técnico Thiago Carpini terá a chance de comandar uma espécie de revanche no Vitória. Pela primeira vez, o treinador reencontrará o Botafogo, seu primeiro adversário nesta passagem pela Toca do Leão - e o primeiro resultado negativo no clube. Agora, após quase dois meses, a expectativa é de dar o troco e despachar o alvinegro carioca no Barradão. A bola rola nesta quinta-feira (11), às 21h30, pela 16ª rodada do Brasileirão.

No dia 22 de maio, o Vitória de Carpini encontrava o Glorioso pela primeira vez, pela terceira fase da Copa do Brasil. Era uma estreia já sob pressão do técnico. Afinal, o rubro-negro havia perdido o duelo de ida, ainda sob o comando de Léo Condé, por 1x0, no Nilton Santos. Assim, era preciso ganhar para poder avançar na competição. Mas o objetivo não foi completado com sucesso: nova derrota, dessa vez em casa, por 2x1.

Para aquele jogo, Carpini fez algumas mudanças em relação ao time-base de Condé. A mais impactante ocorreu na zaga: Bruno Uvini apareceu no lugar de Camutanga, titular incontestável desde a Série B do ano passado. A escalação do treinador para sua estreia foi: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Rodrigo Andrade, Dudu e Matheuzinho; Janderson, Iury Castilho e Luiz Adriano.

De lá para cá, a formação inicial passou por muitas mudanças. Zeca e Luiz Adriano, por exemplo, já não fazem mais parte da equipe. Outras alterações foram forçadas, por uma série de baixas médicas que tomaram conta do Leão. O volante Rodrigo Andrade e o atacante Iury Castilho, que foram titulares de Carpini em seu primeiro compromisso, estão no departamento médico. Mesmo caso de Osvaldo, Caio Vinícius e Camutanga. Este último, aliás, está fora do restante da temporada, por lesão no joelho.

“Acredito que ainda não temos a possibilidade de ter alguém [que está em recuperação de lesão] de volta contra o Botafogo. Iury Castilho e Osvaldo vão seguir fora. Camutanga a gente já não conta mais para essa temporada. Precisamos recuperar esses caras. Já fizemos encontros e debates. Às vezes, a conversa fica até quente, porque precisamos acelerar o processo, mas também ter calma. Não podemos agir na emoção”, disse o comandante logo após a partida contra o Criciúma, no último domingo, pela Série A.

O desempenho do Vitória, aliás, tem sido relativamente melhor no Brasileirão. Quando Carpini assumiu, o rubro-negro somava apenas um ponto em cinco jogos disputados. O péssimo aproveitamento, de apenas 6,7%, colocava o time na 18ª colocação na competição. Hoje, o rendimento do clube na Série A é de 33%, com 15 pontos em 15 compromissos.

No geral, somando o Brasileiro e a única partida pela Copa do Brasil, o técnico tem aproveitamento de 42% na equipe. São 11 confrontos no total, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Sem estreias

Ainda não será diante do Botafogo, porém, que Carpini poderá promover as estreias dos novos jogadores. Apesar de a segunda janela de transferências do futebol brasileiro abrir nesta quarta-feira (10), as contratações só vão poder ser efetivadas a partir de quinta (11). A determinação da CBF é para garantir a isonomia e evitar o desequilíbrio.