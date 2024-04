FOCO MÁXIMO

Cauly projeta "jogo chato" contra o Vitória e pede Bahia com nova postura

Meia destacou que time ganhou confiança após triunfo antes do clássico

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 15:46

Cauly é uma das armas do Bahia para superar o Vitória no Barradão Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Pela terceira vez na temporada, o Bahia tentará superar o Vitória dentro dos domínios rubro-negros. Neste domingo (21), os dois principais clubes do estado se enfrentam às 16h, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este ano, o Leão construiu boa vantagem na disputa e venceu os dois confrontos que teve como mandante. Uma sequência que o tricolor quer interromper.

Para dar o troco no rival e voltar com os três pontos, o Bahia precisará de uma postura diferente no Barradão. Pelo menos é o que explica o meia Cauly. Um dos destaques do elenco tricolor, o meia lembrou que nos clássicos como visitante o time saiu na frente, mas levou a virada. Por isso, a atenção será fundamental para alcançar o triunfo.

“Não tivemos os resultados esperados no Barradão, perdemos a final do Baiano, é um time chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não, é um time bem organizado e agressivo. Acho que vai ser importante ter aprendido dos últimos jogos, na final do Baiano, no Barradão, abrimos dois gols e tomamos a virada… Mas é como eu falei, são jogos especiais, muito difíceis de se jogar, mas estamos com foco máximo para esse jogo”, explicou o meia.

Além de mirar um comportamento diferente, o Bahia chega ao clássico com o ânimo renovado. Depois de perder de virada para o Inter na estreia do Brasileirão, o tricolor conseguiu boa recuperação ao superar o Fluminense, na última rodada, na Fonte Nova. Mesmo tendo saído atrás no placar, o time fez um jogo equilibrado e deu a volta por cima. Agora, o elenco quer manter a mesma pegada para engatar uma boa sequência.

“Foi muito importante esse resultado contra o Fluminense, pega confiança para o próximo jogo. É importante manter a concentração, o foco, e manter essa pegada pois foi um jogo muito bom da nossa equipe”, completou Cauly.

COBRANÇA

Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, na manhã desta sexta-feira (19), Cauly foi questionado sobre as cobranças que vem recebendo esse ano. Autor de um golaço contra o Fluminense, ele acredita que o bom desempenho alcançado no ano passado fez a torcida aumentar a expectativa. O meia garante que está trabalhando duro para ajudar o clube da melhor maneira.