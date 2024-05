PREPARAÇÃO

Com titulares no campo, Bahia faz treino técnico antes de pegar o Botafogo

De olho na partida contra o Botafogo, o Bahia voltou aos treinos e realizou a segunda atividade com foco no confronto, marcado para o domingo (5), às 18h30, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.