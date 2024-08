TABELA DIVULGADA

CBF detalha mais quatro jogos de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro; veja

Clubes baianos conheceram dias e horários dos próximos jogos na Série A

Da Redação

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 13:29

Bahia e Vitória são os representantes baianos na Série A do Brasileirão Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

A CBF detalhou a tabela de mais quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. A entidade divulgou os dias e horários dos próximos confrontos de Bahia e Vitória na principal competição de futebol do país.

Depois de enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo (1º), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada, o tricolor recebe o Atlético-MG, no dia 15 setembro, às 18h30, na Fonte Nova. Na sequência, o Esquadrão sai para enfrentar o Fortaleza, no dia 21 de setembro, às 21h30, no Castelão.

Na 28ª rodada, o Bahia enfrentará o Criciúma, na Fonte Nova. O jogo contra o Tigre será no dia 29 de setembro, às 18h30. Já no dia cinco de outubro, o adversário será o Flamengo, também na Fonte Nova, às 19h, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Por conta dos jogos da Seleção Brasileira durante a data Fifa de setembro, o tricolor terá um descanso de 11 dias sem jogos após o duelo contra o Red Bull. Antes de enfrentar o Atlético-MG, a equipe de Ceni tem compromisso contra o Flamengo, no dia 12 de setembro, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

PRÓXIMOS JOGOS DO BAHIA

1/9 - sábado: Red Bull Bragantino x Bahia - 18h30 (Série A)

12/9 - quarta-feira: Flamengo x Bahia - 21h45 (Copa do Brasil)

15/9 - domingo: Bahia x Atlético-MG - 18h30 (Série A)

21/9 - sábado: Fortaleza x Bahia - 21h (Série A)

29/9 - domingo: Bahia x Criciúma - 18h30 (Série A)

5/10 - sábado: Bahia x Flamengo - 19h (Série A)

Já o Vitória, que neste domingo (1º) recebe o Vasco, às 18h30, no Barradão, terá como próximos adversários o Atlético-GO, no dia 14 de setembro, fora de casa, pela 26ª rodada. Na 27ª, o Leão receberá o Juventude, no Barradão. O jogo está marcado para o dia 21 de setembro.

Na sequência, o rubro-negro vai ao estádio Beira Rio enfrentar o Internacional, no dia 29 de setembro, pela 28ª rodada, e logo depois encara o Atlético-MG, no dia cinco de outubro, na Arena MRV, pela 29ª rodada do Brasileirão.

PRÓXIMOS JOGOS DO VITÓRIA

1/9 - domingo: Vitória x Vasco - 18h30 (Série A)

14/09 - sábado: Atlético-GO x Vitória - 16h (Série A)

21/09 - sábado: Vitória x Juventude - 16h (Série A)

29/9 - domingo: Internacional x Vitória - 11h (Série A)