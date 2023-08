A CBF divulgou os dias e horários de mais quatro jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro. Todos pelo segundo turno.



Até então, o Bahia tinha definido as partidas contra o Atlético-MG, pela 19ª rodada, e Red Bull Bragantino, na 20ª.



O duelo com o Botafogo, na 21ª rodada, será no dia 27 de agosto, um domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Na sequência o Esquadrão encara o Vasco, no dia 3 de setembro, na Fonte Nova.



Dois jogos da equipe foram marcados para o dia de semana. Contra o Coritiba, no dia 14 de setembro, uma quinta-feira, em Curitiba, e o Santos, na segunda-feira, 18 de setembro, em Salvador.