E.C. BAHIA

Ceni cita controle do Bahia no clássico e projeta melhor campanha do Nordestão

Tricolor venceu na Fonte Nova por 2x1

Publicado em 21 de março de 2024 às 10:39

Rogério Ceni durante Ba-Vi na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins e Tiago Caldas / ECBAHIA

O triunfo por 2x1 no Ba-Vi na noite de quarta-feira (21) garantiu ao Bahia a classificação antecipada às quartas de final da Copa do Nordeste. Com gols de Jean Lucas e Kanu, o tricolor virou o placar, que havia sido aberto pelo Vitória, com a assinatura de Alerrandro. Ao final da partida, o técnico Rogério Ceni analisou o rendimento do Esquadrão.

“Minha opinião é que o Bahia só perdeu o controle do jogo quando cansou no final. Mesmo em 11 contra 10, a gente deixou a desejar nesse sentido. Nós, até no último jogo também, tivemos mais a posse. Nós tivemos situações difíceis essa semana. O Cauly não treinou, Everton treinou 10 minutos ontem. Trouxe apreensão até para nós. Agradecer o esforço que eles tiveram, até bastante debilitados”, contou o treinador.

A partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Bahia jogou em vantagem numérica. Mateus Gonçalves chutou Caio Alexandre e foi expulso de campo. Para Ceni, esse foi o momento de menor rendimento tricolor no clássico.

“O pior momento nosso no jogo foi o 11 contra 10. Nós perdemos o que temos de melhor, que é controlar o jogo. Concordo que se tivessem mais uma ou duas substituições, as coisas teriam acalmado. É difícil substituir Everton e Cauly. Eles geram um tipo de jogo que é difícil encontrar um jogador dentro do grupo”, disse.

O Bahia volta a campo no domingo (24), às 16h, contra o Maranhão, novamente na Fonte Nova. Se vencer, o tricolor garantirá a melhor campanha da fase de grupos com uma rodada de antecedência para o fim dela.