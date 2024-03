E.C. BAHIA

Ceni elogia rendimento do Bahia contra o Caxias e explica ausência de Everton Ribeiro nas primeiras penalidades

Tricolor avançou à terceira fase da Copa do Brasil

Publicado em 13 de março de 2024 às 10:34

Rogério Ceni após classificação do Bahia à terceira fase da Copa do Brasil Crédito: Tiago Caldas / ECBahia

O Bahia está garantido na terceira fase da Copa do Brasil. A classificação tricolor foi conquistada na noite da última terça-feira (12), após bater o Caxias, nos pênaltis, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O jogo terminou empatado em 2x2 no tempo regulamentar.

Após o apito final, o técnico Rogério Ceni elogiou o desempenho do Bahia na partida. Na avaliação do comandante tricolor, o placar não foi reflexo do que o time apresentou dentro das quatro linhas.

“O meio de campo foi muito bem, acho que cansamos um pouco no final. Eu tentei escalar um time mais alto, com Rezende e Everaldo, porque eu sabia da qualidade da bola aérea, sabia que eles tentariam e teriam as melhores oportunidades assim. Cuesta iniciou a jogada do primeiro gol, Kanu iniciou a jogada do segundo. Passes decisivos. Acho que foi um bom jogo. O placar não reflete o que foi o jogo. E o sofrimento final acontece porque não tivemos calma para finalizar o jogo antes do segundo gol do Caxias”, afirmou Rogério Ceni.

“Lamento só que uma atuação tão boa tenha sido levada para essa situação dos pênaltis. Acho que tem uma diferença muito grande de propostas e execução nesse jogo. É uma pena causar essa impressão de que a gente não fez um bom jogo. Mas Everaldo e Thaciano fizeram grande partida. Os quatro do meio foram muito bem. Acho que fizemos uma grande partida. Gostei muito de como jogamos. Só lamento não ter vencido antes”, completou o técnico.

O Caxias abriu o marcador com gol contra anotado por Caio Alexandre, mas o Esquadrão virou o jogo com as assinaturas de Cauly e Thaciano. Nos minutos finais do segundo tempo, Robinho arrancou o empate e levou a decisão para os pênaltis.

“Tirando aquele gol contra, eles tiveram uma única oportunidade de gol o jogo todo. Nós controlamos bem o jogo, fizemos gols. Se vocês analisarem cada gol são gols bonitos, construídos com toque de bola, como é característica de nosso time. Mas nós tivemos alguns bons contra-ataques para fazer o terceiro gol. E em um jogo de Copa do Brasil se faz necessário fazer a vantagem de dois gols para matar o jogo. Eles tiveram méritos de defender o jogo todo e encontrar a chance de gol no final”, disse Ceni.

Durante a coletiva, o técnico também explicou a ausência de Everton Ribeiro nas cinco primeiras cobranças. O meia só foi aproveitado nos pênaltis alternados e converteu. Yago e Arias desperdiçaram para o Bahia.

“O Everton, ontem, nos treinos de pênaltis não foi tão bem e, quando eu falei da lista com todos, ele passou calado. Eu acho que ele não estava tão confortável para bater, mas confesso que, analisando com calma, poderia ter colocado ele entre os cinco primeiros. Em uma próxima oportunidade, com certeza ele estará entre os cinco. O Yago bate bem, acho que é o primeiro que ele perde na carreira, de oito pênaltis. O Arias eu olhei muito, e ele tinha gols de pênalti. A classificação não é fácil para ninguém. Para o Vasco não foi, para o Cuiabá não foi, e outros já foram embora”, lembrou Rogério Ceni.