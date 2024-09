ATÉ 2028

Cerimônia marca o fim das Paralimpíadas de Paris com nadador brasileiro citado em discurso

O Brasil se despede das Paralimpíadas de Paris com a melhor campanha da história: 89 medalhas, sendo 25 de outro e a 5ª posição no quadro geral

Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 18:50

Carol Santiago e Fernando Rufino desfilam com bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas Crédito: Wander Roberto/CPB

A cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Paris aconteceu na tarde deste domingo (8), no Stade de France. O nadador brasileiro Gabrielzinho, que conquistou três ouros na capital francesa, foi citado no discurso de Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos. Carol Santiago, nadadora com mais medalhas douradas paralímpicas da história do Brasil, e o canoísta Fernando Rufino foram os porta-bandeiras do Brasil no evento e representaram a delegação do país.

No começo da celebração, Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, fez um discurso elogiou o trabalho dos voluntários, peça fundamental para o sucesso dos Jogos, pedindo uma salva de palmas em homenagem aos envolvidos. Estanguet também destacou o desempenho do nadador brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, como exemplo de superação e talento.

O brasileiro conquistou três medalhas de ouro na classe S2, nas provas de 50m costas, 100m costas e 200m livre. Ele tem focomelia, doença congênita que impede a formação de braços e pernas.

"Quando o brasileiro Gabrielzinho conquistou suas três medalhas, numa atmosfera incrível, ele definitivamente mudou a forma como pensamos sobre diferenças e enviou uma mensagem poderosa para pessoas com deficiência. O esporte é para você também", disse Estanguet durante o discurso.

A festa teve, novamente, shows inclusivos e contou com dançarinos de break brasileiros. Samuel Henrique, o 'Samuka', e Lucas Machado, o Perninha, são deficientes e se apresentaram no set do DJ Cut Killer.

O Brasil se despede das Paralimpíadas de Paris com a melhor campanha da história. A delegação conseguiu o recorde de ouros, com 25, recorde de medalhas totais, com 89, e a melhor colocação geral, com a 5ª posição. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) era de conquistar de 70 a 90 pódios e terminar no top-8 do quadro de medalhas. Nos Jogos do Japão, em 2021, melhor desempenho até então, foram conquistados 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes - 72 pódios no total.

O evento também marcou a passagem do bastão para Los Angeles, cidade sede dos próximos Jogos Paralímpicos de Verão em 2028. Durante a Cerimônia de transferência, a atriz Ali Stroker, vencedora do Tony Award, cantou o hino nacional dos Estados Unidos, acompanhada de performances do pianista de jazz Matthew Whitaker, da violinista Gaelynn Lea, do rapper Garnett Silver-Hall e do artista Anderson Paak.