FÓRMULA 1

Chefe da Mercedes vê ida de Hamilton para Ferrari como fim de ciclo: 'Foi para o bem dele'

A transferência de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari para o ano que vem causou um impacto nos bastidores da Fórmula 1 quando foi oficializada no início deste ano. Passados mais de seis meses do anúncio da mudança, e com duas vitórias na temporada (pela Mercedes), o britânico vem se esforçando em seus últimos meses na equipe do Reino Unido para fazer o melhor possível. Em entrevista à BBC Sports, Toto Wolff comentou sobre a saída do piloto definindo o episódio como um fim de ciclo.