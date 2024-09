ESPORTES

Com atividades gratuitas, Arena Paralímpica será realizada em Salvador neste fim de semana

Evento terá experimentação de três modalidades disputadas nos Jogos Paralímpicos

Estadão

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 16:40

Participantes jogam basquete em cadeira de rodas em Arena Paralímpica Crédito: Alexandre Ribeiro/CPB

A Arena Paralímpica será realizada em Salvador neste fim de semana. Durante o evento, que é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e pela Braskem, o público poderá vivenciar três modalidades disputadas nos Jogos Paralímpicos. As atividades serão realizadas no sábado (28), das 10h às 22h, e no domingo (29), das 12h às 21h, no Shopping da Bahia, com entrada gratuita.

Os visitantes poderão ter contato, por exemplo, com o futebol de cegos, uma modalidade que exige não apenas habilidade, mas também confiança e trabalho em equipe, além do basquete em cadeira de rodas, que combina técnica e cooperação. O projeto contará também com a bocha, uma das modalidades mais inclusivas do paradesporto.

“A Arena Paralímpica é um projeto que oportuniza ao público conhecer e experimentar diversas modalidades esportivas adaptadas, com o objetivo de promover a inclusão e a diversidade. Esta ação reafirma nossa parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Um patrocínio que materializa a nossa crença de que o plástico e a química melhoram a vida das pessoas: o plástico aplicado nas próteses ortopédicas permitiu mais conforto, performance e garantiu acessibilidade aos atletas", afirma Laís Campos, responsável por Marketing e Comunicação Corporativa da Braskem na Bahia.

A Arena Paralímpica é aberta ao público de todas as idades e habilidades, não sendo necessária experiência prévia para participar. As atividades acontecerão na Praça Dorival Caymmi do Shopping da Bahia, 2º piso.

O Brasil fez sua melhor campanha da história em Jogos Paralímpicos neste ano, em Paris. Os atletas brasileiros conquistaram 89 pódios e levaram o país à quinta colocação do quadro de medalhas.

Serviço:

Arena Paralímpica em Salvador

Quando: sábado (28/09), das 10h às 22h e domingo (29/09), das 12h às 21h

Onde: Praça Dorival Caymmi no Shopping da Bahia, 2º piso