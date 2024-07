VEJA A LISTA

Com baiana Rafaelle e Marta, Seleção Feminina é convocada para os Jogos de Paris-2024

"A Cris foi bem nas convocações, eu fiquei muito satisfeito com todas as atletas. A gente tem que olhar pelo lado positivo, ver a Cristiane bem no seu clube e estando com a gente nos jogos preparatórios. Provavelmente, se fosse uma Copa do Mundo com 23 jogadoras, era provável que ela estivesse na lista. O fato dela, com 39 anos, estar nessa briga até o final, mostra a grandeza da Cris. Não falei com ela ainda, vou fazer isso, em respeito. Não dá para falar com todas, mas com algumas sim, é importante ter essa sensibilidade. Mas eu fico muito feliz por ela estar como ela está hoje. A porta vai estar aberta para ela ou para a menina de 16 anos, qualquer jogadora que desempenhar bem", afirmou.