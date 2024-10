NOVIDADE

Com Biel em campo, Bahia volta aos treinos de olho em duelo contra o Cruzeiro

A derrota por 2x0 para o Flamengo, ficou no passado e o Bahia já pensa no confronto com o Cruzeiro, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (7), o elenco tricolor voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo, marcado para o dia 18 de outubro, no Mineirão.

A principal novidade do dia no CT Evaristo de Macedo foi o retorno do atacante Biel. Após o fim do processo de transição física, o jogador treinou normalmente com o elenco e pode ficar à disposição contra o time mineiro. Biel sofreu uma lesão nas costas no triunfo por 2x0 sobre o Vitória, em agosto, e desde então não entra em campo.