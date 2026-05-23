FUTEBOL

Com brilho de Renê e Erick, Vitória supera Internacional e dá salto na tabela do Brasileirão

Leão fez valer o mando de campo e superou o time gaúcho

Wendel de Novais

Publicado em 23 de maio de 2026 às 19:06

Renê voltou a marcar pelo Leão no Barradão Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vitória venceu o Internacional por 2 a 0 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (23), no Barradão, em Salvador. Na parte de baixo da tabela, o Leão precisava de um resultado positivo para se aproximar do pelotão de cima e conseguiu, diante da sua torcida, conquistar os três pontos e entrar no top-10 da competição.



Os destaques da partida foram, mais uma vez, os atacantes Renê e Éric. O primeiro marcou o gol que abriu a vantagem rubro-negra, enquanto o segundo deu uma assistência primorosa que abriu caminho para o triunfo do Vitória. Aos 51 do segundo tempo, Tarzia ainda aproveitou contra-ataque para dar números finais ao jogo.

Com o resultado, o Vitória saltou para a nona colocação, com 22 pontos, ultrapassando justamente o Internacional, que caiu para o 12º lugar, com 21 pontos.

Agora, o rubro-negro volta a campo na próxima quarta-feira (27), quando enfrenta o ABC F, em Natal, pela Copa do Nordeste. Depois, no sábado, encara o Santos, na Vila Belmiro, às 21h, pela sequência do Brasileirão.

Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo 1 de 7

O JOGO

Debaixo de chuva no Barradão, o confronto entre Vitória e Internacional começou intenso, marcado por muitas disputas físicas e divididas fortes logo nos primeiros minutos. Com maior posse de bola, o Internacional tentava controlar as ações, enquanto o Vitória demonstrava clareza na estratégia montada para a partida: esperar o momento certo para atacar.

Bem postado defensivamente e atento aos erros do adversário, o Rubro-Negro criou a primeira grande chance do jogo aos cinco minutos. Após uma falha na saída de bola colorada, Matheusinho encontrou Emanuel Martínez livre e deixou o volante cara a cara com Anthoni. Sem a frieza de um atacante, porém, o argentino finalizou fraco, facilitando a defesa do goleiro do Internacional, que segurou sem dificuldades.

Aos sete minutos, foi a vez de o Vitória devolver o presente dado anteriormente pelo Internacional. Em uma saída de bola equivocada, Erick vacilou e perdeu a posse para Matheus Bahia, que avançou pela esquerda, levantou a cabeça e cruzou rasteiro para Alerrandro. O atacante dominou girando dentro da área, perdeu o equilíbrio na sequência, mas ainda conseguiu finalizar.

A bola explodiu em Lucas Arcanjo e, no rebote, Matheus Bahia apareceu novamente para concluir, obrigando a defesa rubro-negra a afastar o perigo. O lance gerou apreensão no Barradão e arrancou suspiros da torcida do Vitória, mas o susto não terminou na abertura do placar para o Internacional.

Apesar das duas chances criadas logo no início, a partida passou a ficar marcada muito mais pela disputa física do que pela qualidade técnica. Em campo, Vitória e Internacional travavam um confronto equilibrado, mas repleto de erros de passe e dificuldades para dar continuidade às jogadas no setor ofensivo.

As duas equipes encontravam problemas para transformar a posse de bola em oportunidades reais de gol. Sem conseguir acelerar o jogo ou encontrar espaços com frequência, tanto Vitória quanto Internacional passaram a esbarrar na forte marcação e na baixa precisão técnica, fazendo com que a partida se arrastasse por longos minutos sem grandes emoções.

Com a dificuldade de criação e os sucessivos erros técnicos dos dois lados, a partida dava sinais de que seria decidida justamente pela qualidade individual. E foi exatamente isso que aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando dois dos principais destaques do Vitória apareceram para mudar o rumo do jogo.

Pelo lado direito do ataque, Erick encontrou espaço para dominar com tranquilidade, levantar a cabeça e colocar uma bola precisa na área. No momento certo, Renê se desvencilhou da marcação e mergulhou para cabecear de peixinho, sem chances para Anthoni, abrindo o placar no Barradão. Golaço.

Depois de abrir o placar, o Vitória passou a controlar melhor a partida e assumir o domínio das ações no Barradão. Mais confortável em campo e impulsionado pela atmosfera das arquibancadas, o Rubro-Negro conseguiu administrar a vantagem com segurança.

Apesar de não transformar o controle em oportunidades claras para ampliar o marcador, o Vitória também pouco sofreu defensivamente. Do outro lado, o Internacional sentiu o impacto do gol sofrido, perdeu intensidade e encontrou dificuldades para reagir, sem conseguir criar espaços ou pressionar os donos da casa nos minutos finais da primeira etapa.

O segundo tempo começou com um cenário diferente no Barradão. Precisando buscar o resultado, o Internacional voltou mais agressivo, disposto a se lançar ao ataque mesmo atuando fora de casa. Com mais presença no campo ofensivo, o time gaúcho passou a pressionar em busca do empate.

A principal arma colorada era Bernabei. Explorando o lado esquerdo do ataque, o lateral aparecia com frequência no apoio e começou a causar muitos problemas para Nathan Mendes. O setor virou alvo constante das investidas do Internacional, obrigando também Matheuzinho a recuar mais para ajudar na marcação e dificultando a saída do Vitória no início da segunda etapa.

O panorama da partida voltou a lembrar os minutos iniciais do confronto. Com a vantagem no placar, o Vitória optou por baixar as linhas e esperar mais o Internacional, que passou a ocupar o campo ofensivo de maneira mais constante na tentativa de buscar o empate.

O time gaúcho conseguia criar situações de perigo, especialmente pelos lados do campo, mas seguia esbarrando na falta de precisão nas finalizações e desperdiçando oportunidades importantes. Do outro lado, o Vitória preferiu abrir mão da posse de bola e apostar no estilo de jogo que tem marcado a equipe em diversos momentos da temporada: a velocidade nos contra-ataques.

A estratégia, porém, não encaixou com a mesma eficiência. Sem conseguir encontrar tantos espaços para acelerar, o Rubro-Negro teve dificuldade para transformar as transições em chances claras e passou a ver a partida ficar cada vez mais complicada diante da pressão crescente do Internacional.

Mesmo cedendo a posse de bola para o Internacional durante boa parte do segundo tempo, o Vitória mostrou maturidade defensiva e conseguiu sustentar o placar de 1 a 0 até o fim da partida. Bem postado em campo, o Leão soube suportar a pressão colorada e neutralizou as principais investidas da equipe gaúcha.

A situação ficou ainda mais favorável para os donos da casa aos 42 minutos da etapa final, quando Bernabei acabou expulso, deixando o Internacional com um jogador a menos. A partir daí, o Vitória passou também a controlar a posse de bola, administrou o tempo e praticamente não deu chances para qualquer reação adversária.

A atuação segura ainda foi premiada aos 51 minutos do segundo tempo quando, em contra-ataque, Tarzia recebeu no ataque, deixou Mercado perdido e bateu forte para vencer Anthoni e dar números finais à partida: 2 a 0 para o Leão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 0 Internacional - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Zé Breno); Caíque (Edenilson), Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Erick (Marinho) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes (Alan Patrick), Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Matheus Bahia (Bruno Tabata); Bernabei, Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Vitinho; Borré (Allex) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano

Estádio: Barradão

Gol: Renê, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Tarzia, aos 51 minutos do segundo tempo, para o Vitória;

Cartões amarelos: Caíque Gonçalves e Cacá pelo Vitória; Bruno Gomes e Bernabei (2) pelo Internacional;

Cartão vermelho: Bernabei pelo Internacional

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)