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AO VIVO: assista São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam neste sábado (23), às 17h, no Morumbis, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 16:55

São Paulo x Botafogo
São Paulo x Botafogo Crédito: Paulo Pinto/SPFC

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste sábado (23), às 17h, no Morumbis, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Separadas por apenas três pontos na tabela, as equipes vivem momentos distintos na competição. O Tricolor tenta se recuperar após duas derrotas consecutivas e defender posição no G-4, enquanto o Glorioso chega embalado pela vitória sobre o Corinthians e sonha em se aproximar da parte de cima da classificação.

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Tags:

Botafogo são Paulo Campeonato Brasileiro

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