NO FAROL DA BARRA

Com circuitos de 5km e 10km, Bahia inicia inscrições para a "Corrida do Bahêa"

Circuito de rua é o primeiro organizado pela associação tricolor

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 15:04

Corrida do Bahêa acontecerá no dia 1 de dezembro, no Farol da Barra Crédito: Reprodução/EC Bahia Associação

O Bahia iniciou nesta quarta-feira (18) as inscrições para a Corrida do Bahêa, primeiro circuito de corrida de rua promovido pela associação do tricolor. A prova será disputada no dia 1º de dezembro, com largada no Farol da Barra, em Salvador.

Para participar da prova, os interessados devem fazer a inscrição através do site Central das Inscrições. A disputa acontecerá nas modalidades masculino e feminino, além de incluir pessoas com necessidades especiais.

No mesmo dia, o tricolor também promoverá a SuperKids Run, circuito voltado para crianças de 4 a 12 anos.

Os Sócios do tricolor têm 20% de desconto na compra do Kit. No primeiro dia de vendas, o Esquadrão disponibilizou 300 vagas promocionais entre R$ 65 e R$ 90. De acordo com a associação, as inscrições foram esgotadas em apenas 15 minutos.