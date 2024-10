PREPARAÇÃO FINALIZADA

Com mudança, Bahia está pronto para duelo contra o Flamengo; veja provável escalação

Esquadrão realizou o último treino antes do jogo na Fonte Nova

O Bahia está pronto para mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (4), o tricolor realizou a última atividade antes do confronto com o Flamengo. A partida será neste sábado (5), às 19h, na Fonte Nova.

Depois de um treino na academia, os jogadores foram para o campo no CT Evaristo de Macedo e o técnico Rogério Ceni promoveu um trabalho tático com foco na intensidade e posse de bola.

Uma provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, De Pena e Cauly; Thaciano e Everaldo.

O atacante Biel fez um trabalho de transição física no campo e não deve ser relacionado. Já o volante Rezende, com uma lesão na coxa, ficou em tratamento no departamento médico.