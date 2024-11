DUSPUTA ABERTA

Com novo ataque estabelecido, Thaciano pode perder condição de titular no Bahia

Artilheiro do time na temporada, meia pode ser opção no ataque e meio-campo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 07:40

Thaciano é o artilheiro do Bahia na temporada, com 14 gols, mas não marca há 11 partidas Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Uma disputa está aberta no Bahia. Titulares absolutos durante boa parte da temporada, Jean Lucas e Thaciano desfalcaram o Esquadrão nas rodadas passadas do Brasileirão e, agora, podem ter que brigar por uma posição na equipe para o duelo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, às 18h, na Fonte Nova.

O mistério sobre a escalação dos jogadores tem uma explicação. Apesar de ser meia de origem, Thaciano foi fixado no ataque por Rogério Ceni na atual temporada. Em boa parte dos jogos, o camisa 16 fez parceria com Everaldo. Porém, nas duas últimas partidas do clube na Série A, Ceni mudou o ataque e promoveu a dupla Lucho Rodríguez e Ademir à condição de titular.

Naturalmente, a alteração colocaria Thaciano no banco de reservas, mas, contra o São Paulo, o atleta acabou sendo recuado para o meio-campo e ocupou a função de Jean Lucas, que estava suspenso. No confronto seguinte, contra o Juventude, foi o próprio Thaciano quem estava suspenso, e Jean Lucas acabou voltando ao time.

Assim, contra o Palmeiras, será a primeira vez que Rogério Ceni terá os dois jogadores à disposição após ter mudado o ataque. O camisa 16, aliás, tem sido mais utilizado no meio-campo nos jogos recentes. No empate por 1x1 com o Cruzeiro, ele atuou na posição de origem por conta da ausência de Caio Alexandre. Biel formou o ataque com Everaldo.

Thaciano também tem convido com as críticas. Apesar de viver o seu ano mais artilheiro na carreira e ser o principal goleador do Bahia na temporada, com 14 gols, o jogador atravessa a maior seca em 2024 e não balança as redes há 11 partidas. A última vez que ele marcou foi na vitória por 2x0 sobre o Grêmio, em agosto.

Por sinal, mais uma vez, o tempo está sendo um aliado para Rogério Ceni. Por conta da pausa no Brasileirão durante os jogos da Seleção Brasileira na Data-Fifa, o tricolor ganhou uma folga de nove dias até o confronto com o Palmeiras. Porém, o grupo que se prepara no CT Evaristo de Macedo está desfalcado.

Em boa fase no tricolor, Lucho Rodríguez foi novamente convocado por Marcelo Bielsa para os jogos do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante, inclusive, estará na Fonte Nova para enfrentar o Brasil, na terça-feira, às 21h45. Como já estará em Salvador e não costuma ser titular na Celeste, ele não deve ser problema no Bahia para o duelo com o Palmeiras. Logo, se Lucho estiver à disposição, a tendência é que Thaciano fique no banco e Jean Lucas retome a posição no meio-campo.

Durante a semana, o camisa 6 concedeu entrevista e, entre outros assuntos, falou sobre a situação do Esquadrão no Brasileirão. Sem vencer há cinco jogos, o time saiu da zona de classificação para a Libertadores. Restando mais cinco partidas para o fim da Série A, o meia dá a receita para reconquistar a confiança do torcedor:

“Ganhando o próximo jogo. Ganhar de uma grande equipe como o Palmeiras vai nos aliviar e passar um pouco mais de confiança para o nosso torcedor, que é uma torcida muito linda. É voltar a jogar bem, com futebol bonito que a gente mostrou para o Brasil. É o que falta para retomar a confiança. Quarta-feira vai ser um jogo muito importante”, disse.

MAIS MUDANÇAS

Por falar em alterações, Rogério Ceni será obrigado a mudar o Bahia em outros setores. O zagueiro Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Gabriel Xavier, que volta de suspensão, deve formar a dupla de zaga com David Duarte, que foi titular na rodada passada. Vitor Hugo e Cuesta também estão na disputa.