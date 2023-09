Com planos de retorno, Bahia prepara reforma no Fazendão

Fazendão durante treino do Bahia em 2015; tricolor deixou o CT em 2019. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Com planos de voltar a utilizar o Fazendão, o Bahia prepara uma grande reforma no antigo centro de treinamentos. As equipes que atualmente utilizam o local já foram comunicadas de que devem deixar o CT nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.



Atualmente, o Jacuipense e a categoria de iniciação do próprio Bahia usam o Fazendão para os seus treinos. O Estrela de Março também fazia uso do equipamento, mas deixou o CT em junho, após ter sido avisado pelo Bahia. A equipe agora se divide entre a cidade de Serrinha e um campo no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Através da assessoria de comunicação, o Bahia negou e afirmou que não tem nenhuma reforma programada no curto prazo para o Fazendão. No entanto, de acordo com apuração da reportagem, sob o comando do Grupo City o tricolor planeja reestruturar o Fazendão e construir mais campos para ter um equipamento mais moderno.

A ideia da diretoria é alocar no Fazendão a equipe principal e parte das categorias de base. Em maio, quando esteve no Brasil para a conclusão da compra da SAF do Bahia, o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, disse que o fundo estava estudando os planos para o Fazendão e que a ideia era a de "fincar base" em Salvador.

“Temos estudado as opções do Fazendão, do Centro de Treinamentos, as opções de campos que temos alugados na cidade, e queremos estudar mais. É uma decisão importante e merece um tempo. Com certeza o que queremos é ter uma infraestrutura na Bahia, em Salvador, do mesmo nível que temos em outros lugares do mundo”, disse na época.

Além do tamanho do terreno e da localização no bairro de Itinga, perto do aeroporto e de pontos importantes da cidade, pesa a favor do Fazendão a distância para chegar na Cidade Tricolor, atual CT do Bahia, que fica em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

O clube entende que, apesar do CT Evaristo de Macedo ter uma boa estrutura, a logística é prejudicada por conta da distância. Constantemente, por exemplo, o Bahia treina no estádio de Pituaçu antes de jogos fora de casa por estar mais perto do aeroporto.

QUASE VENDIDO

O Fazendão foi a casa do Bahia por 40 anos. O clube mudou para o CT em 1979, após comprar o terreno utilizando o dinheiro da venda do jogador Jorge Campos. No fim de 2019, o Esquadrão decidiu se mudar para a Cidade Tricolor, equipamento mais moderno e com espaço para futura ampliação.

Em 2020, o Conselho Deliberativo do Bahia aprovou o edital da venda do Fazendão. Naquele momento a gestão entendia que não tinha condição de arcar com os custos da manutenção de duas estruturas de grande porte.

A ideia era usar o dinheiro da venda para pagar dívidas trabalhistas. O clube chegou a receber uma oferta de R$ 22 milhões pelo terreno em 2021, que foi aprovada em assembleia pelos sócios, mas os planos foram abortados após o início da negociação com o Grupo City para a transformação em SAF.