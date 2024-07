PREPERAÇÃO ENCERRADA

Com reforço e um desfalque, Bahia está pronto para enfrentar o Cuiabá; veja provável escalação

Tricolor encara o Dourado neste sábado (13), na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 18:34

Bahia fechou a preparação para o confronto com o Cuiabá Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia está pronto para enfrentar o Cuiabá. A partida será neste sábado (13), às 16h, na Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (12), o tricolor realizou o único treino antes do confronto.

De volta ao CT Evaristo de Macedo após quase uma semana longe por conta dos jogos contra Palmeiras e Athletico-PR, fora de casa,o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático com os jogadores que ficaram no banco na última partida. A atividade contou com a presença de alguns atletas do sub-20.

Já os titulares fizeram um trabalho leve com bola no campo 1. Contra o Cuiabá, o tricolor não terá o atacante Everaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Biel deve ficar com a vaga, mas tem a concorrência de Ademir e Rafael Ratão.

Por outro lado, o lateral esquerdo Iago Borduchi está regularizado e pode estrear pelo tricolor. Rogério deve promover os retornos de Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Thaciano, que foram poupados na última rodada.

A provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Biel (Ratão) e Thaciano.

O zagueiro David Duarte, recuperado da gripe, foi liberado pelo departamento médico e treinou normalmente. O volante Acevedo segue em recuperação da cirurgia no joelho.