DEFINIDO

Confira a primeira escalação de Carlo Ancelotti à frente da Seleção

O Brasil enfrenta o Equador, às 20h, no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias

O duelo entre Brasil e Equador, nesta quinta-feira (5), às 20h, no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias, marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da Seleção. Logo de cara, o treinador italiano optou por escalar uma equipe bem diferente em relação as que vinham atuando quando Dorival Júnior estava à frente do time. O treinador optou por abandonar o 4-3-3 e adotar um 4-4-2 losango, com Vini Jr e Richarlison formando a dupla de ataque e Estêvão atuando como um meia armador. >