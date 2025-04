Confira como ficou a classificação final do GP da Arábia Saudita de F1

FÓRMULA 1

GP da Arábia Saudita de F1

Oscar Piastri, da McLaren, garantiu a vitória e assumiu a liderança do campeonato com 99 pontos



20 de abril de 2025

Com uma boa largada, Oscar Piastri, da McLaren, garantiu a vitória no GP da Arábia Saudita, quinta etapa do Mundial de F-1, neste domingo e assumiu a liderança do campeonato com 99 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, chegou na segunda posição, e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.>

Lando Norris, da McLaren, que chegou à Arábia Saudita como líder do campeonato, fez uma corrida de recuperação, largando em décimo e chegando em quarto. Verstappen tem 87 pontos, e Norris, 89. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chegou em 18º, fechando um final de semana conturbado.>

Com três vitórias em cinco corridas na temporada, Piastri volta a colocar a Austrália na liderança do Mundial de pilotos pela primeira vez desde 2010, com Mark Webber. Piastri largou na primeira fila, ao lado do pole Verstappen, e logo após a partida conseguiu emparelhar com o holandês. Na disputa, Verstappen saiu da pista e manteve a primeira colocação, mas foi punido pela manobra, o que comprometeu seu resultado final.>

A corrida teve bandeira amarela logo em seu início. Pierre Gasly, da Alpine, e Yuki Tsunoda, da Red Bull, se tocaram e o francês parou no muro. Tsunoda ainda foi aos boxes, mas também deixou a corrida. Gabriel Bortoleto, que na última posição largou com pneus médios, aproveitou a entrada do safety car e trocou para duros, o que teoricamente o possibilitaria ir até o final da corrida sem uma nova parada nos boxes.>

Antes da relargada, foi anunciada uma punição de 5 segundos para Verstappen por ter saído da pista na disputa por posição com Piastri após a largada. O holandês conseguiu manter a posição após o reinício da corrida. Quem foi beneficiado pelo acidente entre Gasly e Tsunoda foi Lando Norris, da McLaren, que ganhou duas posições e assumiu o oitavo posto. Ele bateu no Q3 do treino de classificação e largou em décimo.>

Na sétima volta, o então líder do Mundial ultrapassou Carlos Sainz, da Williams, e assumiu a sétima colocação. Norris, então, travou uma pequena batalha com Lewis Hamilton, da Ferrari, pela sexta posição. Foram duas ultrapassagens tomando o troco na sequência até que o piloto da McLaren assumiu a sexta posição na 15ª volta.>

Norris ultrapassou Kimi Antonelli, da Mercedes, na 19ª volta e chegou ao quinto posto. Na sequência, Piastri parou nos boxes para a troca de pneus e voltou na quinta posição. Verstappen permaneceu na pista e só parou na 22ª volta, quando precisou cumprir os 5 segundos de punição.>

O piloto da Red Bull voltou na quinta posição, atrás de Hamilton, que já havia sido ultrapassado por Piastri. Na pista, a liderança era de Charles Leclerc, da Ferrari, seguido por Norris, que ainda não tinham parado nos boxes.>

Na 25ª volta, Bortoleto quase se envolveu em um acidente com Fernando Alonso, da Aston Martin. O espanhol colocou ao lado do brasileiro e quase foi prensado no muro, mas ultrapassou. Na sequência, Alonso saiu da pista e precisou devolver a posição.>

Leclerc fez a parada na 30ª volta e voltou na quinta posição. Com isso, Norris assumiu a liderança, mas ainda sem ter feito a troca de pneus. Norris fez sua parada apenas na 35ª volta e retornou à pista atrás de Leclerc, na quinta posição. Com isso, Piastri assumiu a liderança, posição que conservou até a bandeirada final.>

George Russell, da Mercedes, foi ultrapassado por Leclerc e Norris e caiu de terceiro para quinto lugar.Bortoleto perdeu a posição para Jack Doohan, da Alpine, na última volta e terminou em 18º.>

A sexta etapa do Mundial de F-1 será o GP de Miami, de 2 a 4 de maio. O GP terá a corrida sprint no sábado e a principal no domingo.>

Confira a classificação final do GP da Arábia Saudita de F1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em>

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 2s843>

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 8s104>

4º - Lando Norris (ING/McLaren), a 16s273>

5º - George Russell (ING/Mercedes), a 27s236>

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 34s688>

7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 39s073>

8º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 64s630>

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 66s515>

10º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 67s091>

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 75s917>

12º - Liam Lawson (NZ/RB), a 78s451>

13º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 79s194>

14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 99s723>

15º - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), a uma volta>

16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta>

17º - Jack Doohan (AUS/Alpine), a uma volta>

18º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a uma volta>

19º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), não completou>