FUTEBOL

Conmebol anuncia estádio do Cerro Porteño como sede da final da Copa Sul-Americana

Após anunciar o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, como palco da final da Copa Libertadores, a Conmebol confirmou nesta segunda-feira (7) que o estádio La Nueva Olla, conhecido também como General Pablo Rojas, do Cerro Porteño, sediará a decisão da Copa Sul-Americana. O estádio está localizado em Assunção, capital do Paraguai, e tem capacidade para 45 mil torcedores.

Esta será a segunda vez que o estádio abrigará uma final de Sul-Americana. Em 2019, o Independiente del Valle, do Equador, foi campeão no La Nueva Olla, ao derrotar o Colón, da Argentina, por 3x1. Assunção já era conhecida como sede do evento desde abril, mas a decisão do estádio só ocorreu nesta segunda-feira.