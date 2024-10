MARTELO BATIDO

Conmebol define final da Libertadores no estádio do River Plate

A final da Copa Libertadores 2024 será no Estádio Monumental de Núñez, do River Plate, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. A confirmação da sede foi divulgada pela Conmebol nesta sexta-feira. Esta é a primeira vez que a decisão do torneio será disputada na Argentina, desde que a final passou a ser em jogo único, em 2019.