Conmebol e Uefa criam torneio entre campeão da Sul-Americana e vencedor da Liga Europa

A Uefa e a Conmebol anunciaram, nesta sexta-feira, a criação do Desafio de Clubes, torneio que promoverá um embate em jogo único entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Liga Europa. A primeira edição será realizada daqui a menos de duas semanas, dia 19 de julho, com a participação de Independiente del Valle e Sevilla, vencedores das últimas edições dos torneios continentais, no Ramón Sánchez-Pizjuán, estádio do time espanhol.



O comunicado das entidades classifica o novo torneio como "parte da cooperação ampliada entre a Uefa e Conmebol". As duas entidades têm se aproximado e já firmaram outras parcerias, como a Finalíssima, que coloca as seleções masculinas e femininas campeãs da Eurocopa em confronto com as campeãs da Copa América. Segundo a nota, a cooperação também se estende a "categorias juvenis, futsal, troca de árbitros e programas de treinamento técnico".