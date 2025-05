FUTEBOL

Recém-empossado na CBF, interventor diz que convocará eleições 'o mais rápido possível'

Ednaldo Rodrigues foi afastado do cargo de presidente da CBF nesta quinta-feira (15)

Fernando, que é filho do ex-presidente da República, José Sarney, assumiu a entidade após o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) Gabriel Zefiro afastar o então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, nesta quinta-feira (15). Fernando e Ednaldo estão rompidos politicamente.>