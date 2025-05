LIBERTADORES

Flamengo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

O confronto será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de maio de 2025 às 17:30

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

Nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), o Flamengo recebe a LDU, no Maracanã, pela 5ª rodada do Grupo C da CONMEBOL Libertadores 2025. Pressionado, o Rubro-Negro precisa da vitória para seguir com boas chances de classificação às oitavas de final.>

Onde assistir Flamengo x LDU ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.>

Flamengo

Com 5 pontos, o Flamengo é o 3º colocado do Grupo C e depende só de si para avançar. No entanto, precisa vencer os dois jogos restantes e fazer saldo de gols. Um empate contra a LDU ainda mantém o time com chances matemáticas, mas dependeria de combinação de resultados na última rodada.>

LDU

A equipe equatoriana ocupa a 2ª posição do grupo, com 8 pontos, e joga por uma vitória para se classificar antecipadamente e eliminar o Flamengo. Um empate também mantém os equatorianos em boa situação para a rodada final. O técnico Pablo Sánchez aposta na pressão sobre o time da casa para surpreender no Maracanã.>

Prováveis escalações de Flamengo x LDU

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta; Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.>

LDU: Gonzalo Valle; Daniel De La Cruz, Ricardo Adé (Darío Aimar), Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Kevin Minda, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Álex Arce e Alexander Alvarado. Técnico: Pablo Sánchez.>

Ficha do jogo

Jogo: Flamengo x LDU>

Competição: CONMEBOL Libertadores 2025 – Fase de Grupos (5ª rodada)>

Data: Quinta-feira, 15 de maio de 2025>

Horário: 21h30 (de Brasília)>

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)>