SUL-AMERICANA

Racing-URU x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Partida ocorre no Estádio Centenário, em Montevidéu

Nesta quinta-feira (15), o Corinthians enfrenta o Racing Montevideo, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em confronto decisivo pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana 2025. Com chances reais de classificação, o Timão precisa da vitória no Uruguai para continuar sonhando com a vaga na próxima fase.>

Onde assistir Racing-URU x Corinthians ao vivo

Corinthians

Com 5 pontos, o Corinthians ocupa a 3ª colocação no Grupo C, atrás de América de Cali (7) e Huracán (11). As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), o que pode mexer diretamente com as chances do Timão. Uma derrota não elimina matematicamente os brasileiros, mas deixaria o cenário bastante complicado. Já uma vitória faz o clube paulista ultrapassar o América e chegar à última rodada dependendo apenas de si.>