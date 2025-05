LA LIGA

Espanyol x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O clássico catalão acontece no RCDE Stadium, em Barcelona

Espanyol e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (15) pela 36ª rodada de LaLiga 2024/2025. O clássico catalão acontece no RCDE Stadium, em Barcelona, e pode coroar o Barça como campeão espanhol caso conquiste a vitória. Com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, a equipe de Hansi Flick entra em campo motivada após vencer o El Clásico. O Espanyol, por outro lado, luta para fugir do rebaixamento. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações.>