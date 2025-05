LIBERTADORES

Palmeiras x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de maio de 2025 às 15:00

Palmeiras Crédito: Divulgação/ Palmeiras

Palmeiras e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (15) pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, e marca um duelo de extremos no Grupo G. Já classificado e garantido no primeiro lugar da chave, o Verdão entra em campo tranquilo, enquanto os bolivianos precisam desesperadamente pontuar para manter chances de classificação. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações.>

Onde assistir Palmeiras x Bolívar ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo no Paramount+ (TV fechada e streaming).>

Palmeiras

O Palmeiras chega embalado por uma sequência de bons resultados. Após garantir a liderança do grupo na 4ª rodada, vencendo o Cerro Porteño fora de casa, o Verdão também bateu o rival São Paulo no fim de semana e reassumiu a liderança do Brasileirão. Com a classificação antecipada, o técnico Abel Ferreira deve aproveitar a oportunidade para testar novas formações e dar minutagem a atletas que têm atuado menos. Micael e Bruno Rodrigues são os únicos desfalques, em transição física.>

Bolívar

Lanterna do Grupo G com apenas 3 pontos, o Bolívar encara um verdadeiro desafio em São Paulo. A equipe boliviana vem pressionada e precisa de um resultado positivo para manter vivas as esperanças de avançar às oitavas de final. O técnico terá que lidar com a ausência do meia Ramiro Vaca, suspenso por doping.>

Prováveis escalações de Palmeiras x Bolívar

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Allan (ou Raphael Veiga); Estêvão, Vitor Roque, Paulinho (ou Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira.>

Bolívar: Lanzillotta; Justiniano, Jesús Sagredo, José Sagredo, Rivero; Ramírez, Robson Matheus, Melgar; Velásquez, Fábio Gómez, Romero. Técnico: Flavio Robatto.>

Ficha do Jogo

Jogo: Palmeiras x Bolívar>

Competição: CONMEBOL Libertadores 2025 – Fase de Grupos (5ª rodada)>

Data: Quinta-feira, 15 de maio de 2025>

Horário: 19h (horário de Brasília)>

Local: Allianz Parque, São Paulo (BRA)>