LA LIGA

Getafe x Athletic Bilbao: veja onde assistir ao vivo e horário

O duelo acontece no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe

Getafe e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira (15) em confronto válido pela 35ª rodada da LaLiga 2024/2025. O duelo acontece no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, às 16h30 (de Brasília). Em momentos distintos na tabela, os clubes encaram a reta final do campeonato com objetivos diferentes.>