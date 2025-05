LIBERTADORES

Nacional x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A partida ocorre no Gran Parque Central, em Montevidéu

Nacional e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025. O confronto é decisivo no embolado "grupo da morte", com apenas um ponto separando os dois times. O duelo pode encaminhar o destino das equipes na luta por uma vaga nas oitavas de final.>