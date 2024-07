BOXE

Conselho Mundial de Boxe vai rever resultado da luta do título mundial de Robson Conceição

Em 2021, Robson passou por situação semelhante

Estadão

Publicado em 10 de julho de 2024 às 06:35

Robson Conceição conquistou o cinturão super-pena do Conselho Mundial de Boxe Crédito: Reprodução/Top Rank

Mauricio Sulaiman, presidente do Conselho Mundial de Boxe (CMB), anunciou nesta terça-feira que a organização vai rever o resultado da luta do título mundial de Robson Conceição. No sábado, em Newark, nos Estados Unidos, o pugilista brasileiro derrotou o americano O'Shaquie Forter por pontos, em decisão dividida (2 a 1), após 12 assaltos.

A imprensa especializada, principalmente a americana, contestou muito o resultado, no qual dois jurados viram Robson como vencedor (116-112 e 115-113) e outro apontou o americano como o melhor em cima do ringue (116-112). Foster, ainda em cima do tablado, exigiu a revanche imediata e considerou a atuação dos jurados um "roubo".

A análise da CMB pode durar até um mês. A maior organização internacional do boxe pode retirar o título de Robson, exigir uma revanche imediata ou apenas prometer a Foster uma nova oportunidade de conquistar o título mundial em breve. Isso, caso, considere que a análise dos jurados foi errada.