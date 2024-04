SÉRIE A

Contra o Palmeiras, Vitória deve repetir escalação pela terceira vez seguida

Rubro-negro recebe a equipe paulista no domingo (14), às 18h30, no Barradão

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 13:51

Matheuzinho é o principal armador de jogadas do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória apresentou um futebol eficiente nas finais do Campeonato Baiano e comemorou o 30º título estadual. No jogo de ida, no Barradão, bateu o Bahia por 3x2, de virada. No de volta, garantiu a vantagem com o empate em 1x1, na Fonte Nova. O técnico Léo Condé repetiu a escalação nas duas partidas e tudo indica que mandará a mesma a campo na estreia do Brasileirão.

O rubro-negro encara o Palmeiras, domingo (14), às 18h30, no Barradão. O time titular deve ser representado por Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho; Osvaldo e Alerrandro.

Diante do Palmeiras, o técnico Léo Condé pode ter até sete reforços, mesmo que no banco de reservas. Seis estão confirmados. O zagueiro Reynaldo, os meio-campistas Luan Santos, Jean Mota, Pablo e Léo Naldi, além do atacante Luiz Adriano não estavam inscritos no estadual, mas tendem a ganhar oportunidades no Brasileirão.

O zagueiro Bruno Uvini chegou à Toca do Leão esta semana e ainda não está regularizado, mas pode ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o final do dia e ficar apto para o jogo.

Além dele, os únicos jogadores do elenco rubro-negro que ainda não estão à disposição de Léo Condé são o lateral Felipe Vieira e o atacante Everaldo, que se recuperam após lesões.