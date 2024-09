SUBSTITUTO

Convocado para vaga de Militão, Fabrício Bruno comemora chance na seleção: 'É como a 1ª vez'

O defensor do Flamengo comemorou a chance e garantiu estar preparado caso o treinador opte por colocá-lo em campo na partida com o Paraguai

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para a vaga de Éder Militão, cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão na coxa, o zagueiro Fabrício Bruno já se juntou ao elenco em Curitiba. O defensor do Flamengo comemorou a chance e garantiu estar preparado caso o treinador opte por colocá-lo em campo na partida com o Paraguai, marcada para esta terça-feira, às 21h30, pelo horário de Brasília, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

" É um jogo extremamente difícil. Hoje não tem jogos fáceis. Vamos assimilar a estratégia do Dorival para fazer um grande jogo e conquistar a vitória. Espero também contar com a torcida brasileira. É sempre gratificante jogar com o apoio deles. Vamos em busca do nosso objetivo, que é a vitória", completou.