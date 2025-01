LESÕES

Courtois contesta calendário de jogos: 'Temos que acabar com a desculpa do dinheiro'

O goleiro do Real Madrid se pronunciou sobre a frequência exaustiva de partidas no calendário internacional, e questionou a justificativa do salário volumoso

Marina Branco

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 15:09

Courtois pelo Real Madrid Crédito: Reprodução/Real Madrid

Goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois se pronunciou contra a frequência exaustiva de jogos que as competições internacionais vêm adotando. Em entrevista à CNN Sports espanhola, ele contestou o argumento de que o salário volumoso dos jogadores justifica o calendário de jogos.

"Temos que acabar com a desculpa de 'se ganha muito dinheiro' . Você também pode ganhar dinheiro jogando menos 10 jogos. Sinto que o problema é que nos falta descanso", comentou.

A situação se agravou com o novo Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá entre junho e julho de 2025 e gerou muitas discussões pela Europa. Courtois é a favor da realização do novo torneio, ainda que infle ainda mais o calendário, mas acredita que não foi encontrada a maneira ideal de realizá-lo.

"Este Mundial de Clubes é algo que tem que acontecer, mas é difícil encontrar a forma correta de fazê-lo. Acho que os clubes querem ajudar, mas todos seguimos as regras e o calendário que nos é dado. Acho que ninguém ouve os jogadores. A FIFPRO (o sindicato dos jogadores) está tentando proteger os atletas, mas acho que outros órgãos dirigentes não levam isso em consideração", opinou.

Em meio ao calendário lotado, Courtois se lesionou ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ficando afastado dos campos por quase toda a temporada 23/24, em que foi substituído por Lunin. Além dele, outras lesões em jogadores de peso prejudicaram o Real Madrid ao longo do ano de 2024, o que colocou os questionamentos ao calendário em voga no clube.