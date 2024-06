MAIS UM REFORÇO

Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Kaio Jorge para o Brasileiro

Após venda da SAF, time mineiro está reforçando o elenco

Estadão

Publicado em 11 de junho de 2024 às 14:46

Kaio Jorge estava na Juventus e vai defender o Cruzeiro no Brasileirão Crédito: Divulgação/Cruzeiro

Com a intenção de formar um time mais competitivo para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante Kaio Jorge. O jogador foi contratado em definitivo junto à Juventus, da Itália, e assinou um contrato de cinco anos.

O clube divulgou nas redes sociais a chegada do atleta, que vem com a missão de aumentar a força do setor ofensivo. O departamento de comunicação estampou a foto do centroavante com a camisa cruzeirense e mandou uma mensagem: "Que venham gols e sucesso com o manto celeste"!

Kaio Jorge chegou a Belo Horizonte na semana passada e realizou os exames médicos preliminares. O atleta é a segunda contratação liderada por Pedro Lourenço (a primeira foi a aquisição de Cássio), novo dono da SAF do Cruzeiro. Assim como o goleiro, ele só poderá ser inscrito no Nacional a partir do dia 10 de julho, na reabertura da janela de transferências.

Revelado pelo Santos em 2018, o jogador teve a sua melhor temporada em 2020. No ano seguinte, foi negociado com a Juventus Emprestado ao Frosinone neste último Campeonato Italiano, Kaio Jorge disse que o projeto do Cruzeiro foi determinante para sua volta ao Brasil.

"É um projeto novo, uma nova etapa da minha vida. A minha família está muito feliz. Eu estou muito motivado também para conquistar grandes títulos com o Cruzeiro", afirmou o atleta.