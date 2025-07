BRASILEIRÃO

Cruzeiro x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h

Cruzeiro e Juventude se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >