BRASILEIRÃO

Internacional x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 11h

Internacional e Ceará se enfrentam neste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Internacional x Ceará ao vivo

Internacional

O Internacional chega para o confronto pressionado, mesmo após vencer o Vitória na última rodada. A equipe comandada por Roger Machado ocupa atualmente a 14ª colocação, com 14 pontos, e busca se aproximar do pelotão superior da tabela. Para a partida, o Colorado contará com os retornos do lateral-esquerdo Bernabei e do volante Ronaldo. A expectativa é de casa cheia no Beira-Rio. >